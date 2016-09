Le forcené qui avait tué trois passants et fait plus de 100 blessés en fonçant délibérément dans la foule au volant d'un 4x4 en 2015 à Graz, en Autriche, a été condamné jeudi à la prison à vie et à un internement psychiatrique.

Un jury d'assises de cette ville du sud de l'Autriche a reconnu ce chauffeur routier, âgé de 27 ans, responsable pénalement de son acte, en dépit de l'avis contraire du parquet et d'experts qui avaient diagnostiqué une schizophrénie assortie d'«hallucinations paranoïaques».

Trois victimes, dont un enfant de 4 ans

Le 20 juin 2015, ce père de deux enfants avait délibérément fauché des dizaines de passants en roulant à grande vitesse dans le centre-ville piétonnier de la deuxième ville d'Autriche, un samedi de grande affluence.

Il avait également fauché des piétons sur des trottoirs et blessé un couple avec un couteau.

Le drame, qui avait coûté la vie à un enfant de 4 ans, à une jeune femme de 24 ans et à un homme de 28 ans, avait plongé l'Autriche dans la consternation. La police avait immédiatement écarté tout mobile terroriste, évoquant l'acte d'un individu isolé et «dérangé mentalement».

Au cours d'un procès fleuve, durant lequel quelque 130 témoins ont été cités, l'accusé, tout vêtu de blanc, a affirmé s'être «senti poursuivi» au moment des faits. Les parties civiles ont toutefois estimé qu'il simulait la schizophrénie.

Reconnu pénalement responsable, l'homme devra toutefois être interné en psychiatrie en raison de la dangerosité de son profil, selon le verdict. (afp/nxp)