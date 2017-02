La plateforme californienne Airbnb a surpris dimanche avec une publicité, diffusée lors du Super Bowl, prônant notamment la tolérance envers toutes origines et religions, en pleine tourmente autour du décret migratoire du président américain Donald Trump.

«Nous pensons que qui que vous soyez, d'où que vous soyez, qui que vous aimiez, ou en qui vous croyiez, nous avons tous notre place, plus vous acceptez, plus le monde est beau», est le message qui a défilé dans ce spot, sur fond de visages de personnes de multiples origines ethniques.

La plateforme de réservation d'hébergement chez l'habitant a lancé, à l'occasion de la diffusion de sa publicité lors du Super Bowl, la finale du championnat de la ligue professionnelle de football américain NFL, le mot clef «#weaccept» (nous acceptons).

Don au Comité international de secours

Au cas où le message à la nouvelle administration n'aurait pas été assez clair, le directeur général d'Airbnb, Brian Chesky, a tweeté, quelques instants après la diffusion du film publicitaire sur la chaîne Fox.

«Nous allons verser 4 millions de dollars sur quatre ans au Comité international de secours (IRC)», une ONG qui aide les réfugiés dans le monde, «pour subvenir aux besoins des populations déplacées dans le monde», a-t-il écrit.

We’re also going to contribute $4M over 4 years to @theIRC to support critical needs of displaced populations globally #weaccept