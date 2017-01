année 2016 a donné l’impression d’une véritable hécatombe chez les personnalités. Avec, qui plus est, une dernière ligne droite particulièrement morbide. Faisant naître un peu partout dans les discussions et sur les réseaux sociaux la même question cynique: «A qui le tour?» Pour y répondre, il aurait peut-être fallu visiter The DeathList.

Ce site britannique sélectionne en effet cinquante célébrités dont il parie qu’elles nous quitteront dans l’année à venir. Ses créateurs font remonter la tradition à une soirée, dans un bar de l’Université de Warwick, en décembre 1986, après la nouvelle de la mort de Cary Grant. La DeathList 2016 avait vu juste pour les décès de Zsa Zsa Gabor, de Nancy Reagan, de Fidel Castro ou encore de Mohamed Ali. «Bien que l’année ait commencé fort, elle a connu une période très difficile entre juin et novembre et s’est conclue sur un score de douze, soit deux de moins que le record de tous les temps qui est 14», décrit le site Internet.

Dark Vador est sur la liste

On prend sa respiration et on découvre la liste de 2017. Elle est «dominée» par l’acteur Kirk Douglas, qui vient de fêter ses 100 ans. C’est la 15e fois qu’il apparaît. La chanteuse Vera Lynn, 99 ans («We’ll Meet Again»), et le prédicateur Billy Graham, 98 ans, prennent les deuxième et troisième rangs.

La DeathList serait dressée par un mystérieux «Comité», qui a établi les règles suivantes: les candidats doivent être suffisamment célèbres pour que leur décès soit annoncé par la presse britannique (la seule personnalité française pour 2017 est Pierre Cardin) et seuls 25 des 50 candidats peuvent être repris dans la liste suivante. Ainsi, 18 personnes font leur apparition pour la première fois cette année. Parmi elles, Betty White, de la série «Les craquantes» (94 ans), David Prowse, alias Dark Vador (81), le fondateur de Playboy Hugh Hefner (90) et le pape émérite Benoît XVI (89). Chaque candidature est débattue dans un forum de discussion. Mais c’est le «Comité» qui a le dernier mot.

L’alternative Ranker

Pour une liste plus «démocratique», il faut se rendre sur le site Ranker. Le Celebrity Death Pool repose en effet sur les votes des internautes en temps réel. Si le classement partage de nombreux noms avec la Deathlist, il semble davantage reposer sur l’humeur de ses votants. Ainsi, en 2016, Donald Trump (7e position), Bill Cosby (11), Justin Bieber (13) et Charlie Sheen (20) recueillaient de nombreuses voix.

Ces «pools de la mort» remonteraient au XVIe siècle, à l’époque où le pape Grégoire XIV a décrété interdits tous les jeux de hasard pour la durée de son pontificat. Ironie du sort, sa mort, dix mois plus tard, aurait été l’objet de paris. Attention, quel que soit votre choix, une interdiction demeure: celle d’assassiner une personne de votre propre liste. (Le Matin)