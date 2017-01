Au-delà de ses adversaires de droite (François Fillon) et du Front national (Marine Le Pen), le vainqueur de la primaire socialiste sera confronté à deux challengers de son propre camp qui ont décidé de faire cavalier seul: le chef de la gauche radicale, Jean-Luc Mélenchon, et l'ancien ministre de l'économie Emmanuel Macron, 38 ans, dont les réunions publiques attirent actuellement les foules.

Cinq anciens ministres du gouvernement de François Hollande sont en concurrence pour la primaire: l'ex-Premier ministre Manuel Valls, étiqueté favori mais fragilisé par des revirements, Arnaud Montebourg (économie), Benoît Hamon et Vincent Peillon (éducation), et Sylvia Pinel (artisanat, logement), la seule femme candidate.

Jean-Luc Bennahmias, centriste de gauche, et François de Rugy, écologiste, complètent le bal des prétendants au scrutin organisé les 22 et 29 janvier.

Mobiliser l'électorat de gauche

Trois thématiques seront abordées pendant le premier débat jeudi soir diffusé en direct sur TF1 et RTL: les questions économiques et sociales, le terrorisme et enfin les valeurs de la République, la laïcité et la place de l'islam en France. Deux autres débats sont prévus d'ici le premier tour, soit ce dimanche et le 19 janvier.

Le défi pour le parti socialiste (PS), selon le responsable de l'institut de sondage Ifop Frédéric Dabi, est «un enjeu de mobilisation» et de «crédibilisation» face à des électeurs déçus de la gauche. Les chiffres de la participation seront très observés.

Selon un sondage publié dimanche, Manuel Valls, entré dans la course après le renoncement surprise de François Hollande à briguer un second mandat, serait assez largement en tête au premier tour de la primaire, mais sa victoire ne serait pas acquise au second tour. Arnaud Montebourg demeure son principal concurrent.

Très loin pour la présidentielle

Selon un autre sondage BVA-Salesforce pour la presse régionale et Orange publié jeudi, le candidat du PS à la présidentielle arriverait 5e au premier tour de celle-ci. Manuel Valls obtiendrait 11% des voix s'il remportait la primaire, tandis qu'Arnaud Montebourg obtiendrait 6,5%, Benoît Hamon 6% et Vincent Peillon 5%.

Selon ce sondage, Marine Le Pen (Front national) arriverait en tête du premier tour, quel que soit le candidat du PS, avec 25% ou 26% des voix, devant François Fillon (Les Républicains) avec 24%.

Emmanuel Macron arriverait en troisième position avec 16% des voix si Manuel Valls est le candidat socialiste et 20% si c'est Arnaud Montebourg, Benoît Hamon ou Vincent Peillon. Jean-Luc Mélenchon (La France insoumise) serait quatrième avec 12,5% ou 13% des voix. (ats/nxp)