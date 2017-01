Les responsables du gouvernement russe sont derrière l'ingérence dans l'élection américaine, maintiennent les services américains de renseignement dans leur témoignage écrit pour une audition au Sénat jeudi matin.

«Nous estimons que seuls les plus hauts responsables russes ont pu autoriser les vols et publications de données liées à l'élection américaine», selon ce témoignage qui estime aussi que «la Russie a utilisé des techniques et méthodes informatiques pour chercher à influencer l'opinion publique en Europe et en Eurasie».

Espionnage chinois

La Chine continue à mener des actions d'espionnage informatique contre des intérêts américains, même si le rythme de ces opérations a diminué, a indiqué jeudi le directeur du renseignement américain James Clapper lors d'une audition au Sénat. La Chine «continue à mener» des activités d'espionnage informatique «contre le gouvernement américain, ses alliés et les entreprises américaines», mais il y a «une certaine réduction» de ces activités, a déclaré M. Clapper. (afp/nxp)