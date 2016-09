Shimon Peres, un des pères fondateurs d'Israël et prix Nobel de la paix décédé dans la nuit de mardi à mercredi, était un vétéran de la politique. Il était un fervent partisan du dialogue avec les Palestiniens comme seul moyen de parvenir à la paix.

Shimon Peres a été présent sur le devant de la scène politique pendant plus de 65 ans, depuis la création de l'Etat d'Israël en 1948 jusqu'à la fin de son mandat de président (2007-2014).

Le fait marquant de cette longue carrière est la signature des accords d'Oslo en 1993, dont il est un des principaux architectes. Pour ces accords, il partage le prix Nobel de la paix en 1994 avec le Premier ministre de l'époque Yitzhak Rabin, son rival et partenaire travailliste, et le président de l'Autorité palestinienne Yasser Arafat.

Promouvoir la coexistence entre juifs et Arabes

Mais Peres sera mort sans voir se réaliser l'établissement d'un Etat palestinien, qui devait être l'aboutissement de cet édifice diplomatique. Même après avoir quitté la présidence à 90 ans, il était resté actif à travers son Centre Peres pour la paix, qui continue de promouvoir la coexistence entre juifs et Arabes, alors que les perspectives de règlement du conflit israélo-palestinien ont rarement été plus sombres.

Figure historique de la gauche israélienne, membre du Mapaï le parti du fondateur d'Israël David Ben Gourion, puis du parti travailliste, Shimon Peres n'a pas toujours été un homme de dialogue.

Né à Vishneva en 1923 au sein d'une famille aisée, dans ce qui était alors la Pologne et aujourd'hui le Bélarus, arrivé onze ans plus tard en Palestine alors sous mandat britannique, Peres était l'ultime représentant d'une génération de dirigeants qui ont fait leurs premières armes, au propre comme au figuré, au moment de la création d'Israël.

Faucon devenu colombe

Classé parmi les «faucons» travaillistes, Shimon Peres a cautionné, alors qu'il était ministre de la Défense dans les années 1970, les premières colonies juives en Cisjordanie, un territoire palestinien occupé par Israël. Il était Premier ministre quand l'aviation israélienne a bombardé le village libanais de Cana, tuant 106 civils en avril 1996, ce qui lui a valu une traversée du désert.

Celui qui rejetait autrefois tout compromis avec les pays arabes hostiles disait avoir été converti après 1977 et la visite historique du président égyptien Anouar el-Sadate à Jérusalem conduisant au premier traité de paix arabo-israélien (1979).

La solution à deux Etats, israélien et palestinien, coexistant en paix «est la seule voie possible pour mettre fin au terrorisme, à la violence et à la haine», disait-il en février malgré le dépérissement des accords. Shimon Peres a aussi été impliqué dans l'effort de paix avec l'Egypte et la Jordanie, les deux seuls pays arabes avec lesquels Israël a signé un traité de paix.

Qui perd gagne

«Ce n'est pas moi qui ai changé. Je crois que la situation a changé. Tant que l'existence d'Israël était menacée, j'étais ce que vous appelleriez un faucon (...) Dès que j'ai senti que les Arabes étaient ouverts à la négociation, j'ai dit que c'était ce que nous préférions aussi», disait-il au magazine Time en février.

Très tôt engagé en politique au kibboutz, il avait rejoint en 1947 la Haganah, la devancière de l'armée israélienne et avait été pris sous son aile par «vieux lion» David Ben Gourion, rencontré en faisant de l'auto-stop, qui proclama l'Etat d'Israël.

Elu au Parlement en 1959, il y a servi quasiment sans discontinuer jusqu'à son accession à la présidence en 2007. Il a participé à 12 gouvernements et a été chef du gouvernement à deux reprises (1984-1986 et 1995-1996) mais il n'a jamais conduit le Parti travailliste à une victoire électorale nationale malgré cinq tentatives en 1977, 1981, 1984, 1988 et 1996.

Gym et bon vin

«Je suis un perdant. Je perds des élections. Mais je suis un vainqueur - je sers mon peuple», estimait-il un jour dans un discours. Il a aussi été ministre des Affaires étrangères, de la Défense, des Finances, de l'Information, des Transports ou encore de l'Intégration.

Israël lui doit ses puissantes entreprises d'armement et ses industries aéronautiques. Artisan de la coopération militaire avec la France dans les années 1950, il est considéré comme le «père» du programme nucléaire israélien.

Cet éternel battant avait confié en 2012 à l'AFP que le secret de sa longévité consistait à faire de la gymnastique tous les jours, à manger peu et à boire un ou deux verres de bon vin. Il précisait qu'il ne dormait que quatre ou cinq heures par nuit.

Les grandes dates: Voici les grandes dates de l'ancien président Shimon Peres, dernier des pères fondateurs de l'Etat d'Israël, co-lauréat du prix Nobel de la paix 1994 avec les dirigeants israélien Yitzhak Rabin et palestinien Yasser Arafat.

- 2 août 1923: Naissance à Vishneva en Pologne (maintenant au Belarus) de Shimon Persky qui prendra plus tard, le patronyme hébraïque de Peres («aigle»).

- 1934: Arrivée en Palestine.

- 1959: Elu député du Mapai, précurseur du Parti travailliste (PT).

- 1984-1986: Premier ministre d'un gouvernement d'union nationale travaillistes-Likoud.

- 1993: Supervise les négociations secrètes avec l'Organisation de libération de la Palestine (OLP) qui conduiront à la signature des accords d'Oslo.

- 1994: Reçoit le prix Nobel de la paix avec Yitzhak Rabin et Yasser Arafat pour leur rôle dans le processus de paix israélo-palestinien.

- 1995: Après l'assassinat d'Yitzhak Rabin, le 4 novembre 1995, Shimon Peres lui succède à la tête du gouvernement et du Parti travailliste.

- Juin 2007: Elu 9e président de l'Etat d'Israël.

- Juillet 2014: Neuf jours avant son 91e anniversaire, il quitte la présidence discrètement, en pleine guerre à Gaza, transmettant ses fonctions à Reuven Rivlin.

- 28 septembre 2016: décès de Shimon Peres à Ramat Gan (centre d'Israël). (ats/nxp)