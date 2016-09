Le président américain a appelé les Américains à la mobilisation en faveur de la candidate démocrate, soulignant que rester à l'écart des urnes le 8 novembre reviendrait à porter au pouvoir le magnat de l'immobilier Donald Trump qui «n'a pas les qualités nécessaires» pour occuper la Maison Blanche.

«Si vous ne votez pas, c'est un vote pour Trump», a lancé le président américain dans un entretien au «Steve Harvey Morning Show» diffusé mercredi. «Si vous votez pour le candidat d'un parti qui n'a aucune chance de l'emporter, c'est un vote pour Trump», a-t-il encore dit, dans une allusion à Gary Johnson (parti libertarien) et Jill Stein (parti des Verts).

President Obama: "If you don't vote, that's a vote for Trump" https://t.co/r8O8UigL6F pic.twitter.com/3IGOADTKNc