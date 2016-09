Un homme a ouvert le feu lundi matin dans un centre commercial de Houston, blessant six personnes avant d'être abattu par les forces de l'ordre, ont annoncé la police et les pompiers.

Les victimes ont subi des blessures de gravité diverse, certaines ayant été atteintes par balle et d'autres entaillées par des éclats de verre, a précisé Richard Mann, un porte-parole des pompiers. Les blessés ont été transportés à l'hôpital, a-t-il indiqué.

Une victime se trouve dans «un état critique», a rapporté la télévision ABC.

Active shooter at Weslayan & Bissonnet has been shot by our officers; no reports of other suspects at this time #hounews