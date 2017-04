«La première des priorités (pour les Etats-Unis en Syrie) est la défaite du groupe Etat islamique», et ce avant la stabilisation du pays, a précisé samedi le Secrétaire d'Etat américain Rex Tillerson.

