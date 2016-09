Trois explosions ont fait au moins 17 morts et plus de 50 blessés mardi dans des quartiers à prédominance chiite de la capitale irakienne Bagdad, selon des sources policières et médicales. L'organisation djihadiste Etat islamique (EI) a revendiqué un des trois attentats.

Un kamikaze a actionné sa ceinture d'explosifs dans une rue commerçante du quartier d'Al-Djadida, dans l'est de la ville, tuant neuf personnes et en blessant plus de 30. Un autre kamikaze a explosé dans une rue commerçante de Baïaa, dans l'ouest de la capitale, y faisant six morts et 22 blessés, selon les mêmes sources.

Enfin, une bombe a explosé au bord d'une rue, près d'un rassemblement d'éleveurs et de marchands, à Al-Radhouania, dans l'ouest de Bagdad, faisant deux morts. (ats/nxp)