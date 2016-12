Le président élu des Etats-Unis Donald Trump a accusé mercredi le président sortant Barack Obama de tenir des «propos incendiaires» et de mettre des «obstacles» qui entravent la transition à la tête de l'exécutif.

«Je fais de mon mieux pour ignorer les nombreux obstacles et déclarations incendiaires du président O. Je pensais que la transition se ferait en douceur. MAIS NON!», a tweeté le tribun populiste élu le 8 novembre, sans préciser la teneur de ces obstacles ni les propos de Barack Obama auxquels il se réfère.

Doing my best to disregard the many inflammatory President O statements and roadblocks.Thought it was going to be a smooth transition - NOT! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 28 décembre 2016

Deux jours après le scrutin, les deux hommes s'étaient rencontrés dans le Bureau ovale et s'étaient efforcés de mettre de côté des mois de campagne acrimonieuse, insistant sur leur volonté de mener une transition apaisée.

Soutien à Israël

Par ailleurs, dans deux autres tweets, Donald Trump a de nouveau apporté son soutien à Israël après un vote vendredi à l'ONU condamnant les colonies de l'Etat hébreu, et avant un discours du secrétaire d'Etat John Kerry sur le Proche-Orient.

«Nous ne pouvons pas continuer à laisser Israël être traité avec un total mépris et un tel manque de respect», a écrit le milliardaire. «Ils étaient habitués à avoir un grand ami aux Etats-Unis, mais ce n'est plus le cas. Le début de la fin a été cet horrible accord avec l'Iran (sur la politique nucléaire, NDLR), et maintenant (l'ONU)! Reste fort Israël, le 20 janvier est très proche!», a ajouté le président élu.

We cannot continue to let Israel be treated with such total disdain and disrespect. They used to have a great friend in the U.S., but....... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 28 décembre 2016

not anymore. The beginning of the end was the horrible Iran deal, and now this (U.N.)! Stay strong Israel, January 20th is fast approaching! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 28 décembre 2016

Pour la première fois depuis 1979, les Etats-Unis n'ont pas mis leur veto à une résolution de l'ONU condamnant les colonies israéliennes, provoquant la colère de l'Etat hébreu. Leur abstention a permis l'adoption de la résolution, approuvée par les 14 autres membres du Conseil de sécurité.

