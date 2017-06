L’impeachment est un long processus expliqué et défini dans la Consitution américaine et qui permet au pouvoir législatif de destituer un haut fonctionnaire, comme le président par exemple.

“Obstruction à la justice”

Pour ce faire, il faut qu’il y ait une “mise en accusation” puis une “condamnation pour trahison, corruption ou autres crimes et délits majeurs”. Donald Trump pourrait potentiellement être inquiété pour “obstruction à la justice”, dans le cadre du licenciement de James Comey et de ses tentatives de mettre un terme à l’enquête du FBI sur les liens de l’ex-conseiller à la sécurité nationale Michael Flynn avec la Russie. C’est du moins ce qu’espèrent certains démocrates, comme le représentant du Texas Al Green rejoint par celui de la Californie Brad Sherman, qui plaide depuis déjà plusieurs semaines le recours à l’impeachment.

En tant que membres de la Chambre, les deux politiciens peuvent présenter au Sénat une résolution de destitution. Si celle-ci passe la rampe, un comité sera chargé de mener l’enquête, puis de choisir les articles qui seront soumis au vote de la Chambre des représentants.

Pas moins de 218 représentants sur 435 sont nécessaires pour lancer la procédure. Les démocrates devraient donc convaincre encore 24 républicains, en plus de la totalité de leurs membres. Ce qui n’est pas encore d’actualité, malgré les vives critiques du camp démocrate à l’encontre de Trump.

Les précédents Sur une soixantaine de procédures lancées, la Chambre des représentants des Etats-Unis n’a voté la mise en accusation que dix-sept fois et seules trois procédures ont concerné des présidents. Le Sénat n’a décidé au final d’inculper que sept fois des hauts fonctionnaires, il s’agissait en l’occurrence toujours de juges fédéraux. Deux présidents ont été mis en accusation - Andrew Johnson et Bill Clinton - et tous deux ont été acquittés, soutenus par leur majorité. Une procédure avait été déclanchée pour mettre en accusation Richard Nixon, mais elle fut abandonnée lorsque le président a démissionné.

Andrew Johnson C’est en 1868 que le président Johnson est inquiété. Devenu POTUS suite à l’assassinat d'Abraham Lincoln (dont il était le vice-président), il ne s’entend pas avec la frange radicale du parti républicain qui domine le Congrès. Lequel tente de le destituer. Malheureusement pour les Républicains, une seule voix leur manque pour rendre l’impeachment de Johnson effectif.

Richard Nixon C’est en 1974 qu’une deuxième procédure d’impeachment est engagée, cette fois-ci à l’encontre de Richard Nixon suite au scandale du Watergate. Lequel a préféré démissionner. Le président aurait dû répondre de trois chefs d’accusation: obstruction à la justice, abus de pouvoir et outrage au Congrès pour avoir refusé de transmettre les documents exigés par la commission d’enquête.

Bill Clinton Troisième procédure d’impeachment engagée contre Bill Clinton le 8 octobre 1998, suite à la remise du rapport du procureur indépendant Kenneth Starr à la Chambre des représentants des Etats-Unis. C’est le fameux Monicagate - du nom de l’ex-stagiaire de la Maison-Blanche, Monica Lewinsky - qui débute. Sur les quatre chefs d’accusation du rapport, seuls deux seront retenus par la Chambre: parjure et obstruction à la justice. Le président sera acquitté par 55 sénateurs sur 100 pour l’accusation de parjure et par 50 pour celle d’obstruction à la justice. Une majorité de 67 voix était requise pour condamner Clinton.