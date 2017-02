Après le sauvetage de plus de 1750 migrants mercredi et jeudi, les gardes-côtes italiens, qui coordonnent les opérations dans la zone, ont parlé vendredi de «plusieurs opérations en cours».

Les deux navires humanitaires actuellement dans la zone, l'Aquarius de SOS Méditerranée et Médecins sans Frontières (MSF) et le Golfo Azzurro de Proactiva Open Arms ont secouru plus d'un millier de personnes dans la matinée.

«C'est un cauchemar absolu en ce moment. Nous sommes bien au-delà de notre capacité, nous avons secouru cinq embarcations et il y en a encore trois en attente», a déclaré sur Twitter Ed Taylor, responsable MSF à bord de l'Aquarius.

«Il n'y a pas assez de navires de secours dans la zone (...). Nous avons demandé du soutien mais personne n'est disponible», a-t-il ajouté.

I just spoke to #MSF Project Coordinator on board the rescue vessel Aquarius, Ed Taylor. He told me "It's an absolute nightmare right now" pic.twitter.com/RFtxiHl309