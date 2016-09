Un des originaux de l'accord de paix entre le gouvernement colombien et la guérilla des Forces armées révolutionnaires (FARC) a été remis à la Suisse mardi par Bogota.

C'est la ministre colombienne des Affaires étrangères, Maria Angela Holguin, qui a donné le précieux texte au secrétaire d'Etat du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) Yves Rossier, ont indiqué à l'ats les services de Didier Burkhalter. M. Rossier a assisté à la cérémonie de signature lundi à Carthagènes.

Le gouvernement colombien et les FARC avaient souhaité qu'un des originaux de l'accord final de paix soit déposé auprès du Conseil fédéral. Le gouvernement helvétique avait accepté cette demande des deux parties dans un souci de soutenir le processus de paix. Le dépôt du texte n'engendre pas de responsabilité pour la Suisse en lien avec la mise en uvre de l'accord, précise le DFAE.

Aide au développement

La Suisse s'est pleinement investie dans la promotion de la paix en Colombie, rappelle en outre la diplomatie helvétique. Berne a soutenu le processus dans différents domaines, notamment en mettant à disposition des experts pour soutenir les négociations entre les autorités et les FARC.

L'aide de la Confédération en Colombie est multiple et divers. Outre l'engagement du DFAE, via la Direction du développement et de la coopération (DDC) et la Division Sécurité humaine (DSH), il comprend aussi le soutien du Secrétrait d'Etat à l'économie (SECO). En 2015, l'enveloppe totale de la Suisse pour la Colombie a atteint quelque 28 millions de francs.

Berne va poursuivre ce soutien, souligne le DFAE. A ce stade, et sous réserve de l'approbation du Parlement, une aide de 100 millions de francs est prévue pour les quatre prochaines années. (ats/nxp)