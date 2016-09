L'espace aérien autour de l'aéroport a été fermé de 8h08 locales à 8h35 (6h08 à 6h35), a annoncé Dubai Airports, qui gère les installations.

La fermeture a été provoquée par «une activité non autorisée de drone», a précisé Dubai Airports sur son compte Twitter. «Nous oeuvrons pour minimiser les désagréments», a ajouté une déclaration.

Le 12 juin, le même aéroport avait été fermé pendant 69 minutes pour la même raison et la presse avait alors parlé du deuxième incident de ce genre en 18 mois.

Depuis, les autorités aux Emirats arabes unis ont annoncé leur intention de renforcer la règlementation sur la vente et l'utilisation des drones et de sanctionner lourdement les responsables d'infractions.

