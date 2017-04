Attaque au camion-bélier à Stockholm Un camion a délibérément renversé des passants en plein centre de Stockholm, en Suède, ce 7 avril 2017. Il s'agit d'un attentat. Il y a au moins 4 morts et 15 blessés dont des enfants.

La Suède observera ce lundi à midi une minute de silence en hommage aux victimes (4 morts et 15 blessés) de l'attaque au camion-bélier de vendredi dans le centre-ville de Stockholm. Une commémoration sera également organisée ce jour-là.

La police suédoise a annoncé samedi avoir retrouvé un engin suspect dans le camion utilisé la veille pour foncer sur la foule en plein centre-ville de Stockholm, un acte de «terrorisme» présumé qui a fait quatre morts et 15 blessés.

«Nous avons trouvé dans le véhicule un engin qui n'y a pas sa place», a déclaré lors d'une conférence de presse le responsable de la police suédoise, Dan Eliasson. «Nous ne pouvons pas dire ce que c'est à ce stade ... si c'est une bombe ou un engin inflammable», a-t-il dit.

L'homme arrêté est soupçonné d'être le conducteur du véhicule meurtrier, a annoncé samedi la police suédoise. «Nous pensons que l'homme qui a été placé en garde à vue est l'auteur» de l'attentat, a déclaré un porte-parole. «Pour autant, il peut y avoir d'autres personnes qui se sont associées à lui, mais nous n'en savons rien à l'heure actuelle», a ajouté Lars Bystrom.

Sympathisant de l'EI

Le suspect de l'attentat au camion-bélier qui a fait quatre morts vendredi après-midi à Stockholm est un Ouzbek de 39 ans connu des services de renseignement suédois. L'information a été confirmée samedi en début d'après-midi par la police lors d'une conférence de presse.

«C'est un homme de 39 ans d'Ouzbékistan», a déclaré le responsable de la police suédoise, Dan Eliasson au sujet de l'homme arrêté et placé en garde à vue après l'attaque. Le quotidien Aftonbladet avait aussi indiqué samedi qu'il s'agissait d'un sympathisant du groupe Etat islamique (EI). Il a été interpellé vendredi soir à Märsta, une petite ville du nord de Stockholm.

Son signalement correspondait à celui d'un individu filmé sur les lieux et à l'heure de l'attaque, vêtu d'une veste kaki à capuche noire, et pour lequel un avis de recherche avait été émis. L'homme est soupçonné d'«homicides à caractère terroriste», le régime de suspicion le plus élevé dans le code de procédure pénale suédois, a précisé vendredi une porte-parole du parquet.

Un autre homme a été interpellé plus tard dans la soirée dans une banlieue de la capitale. Des sources policières citées par la télévision publique SVT ont évoqué une «connexion» possible entre les deux hommes.

(ats/nxp)