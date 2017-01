Des échauffourées avec la police ont éclaté dimanche dans la ville polonaise d'Elk, après l'interpellation de quatre étrangers, soupçonnés d'avoir poignardé la nuit précédente un Polonais de 21 ans. Selon la presse, ils auraient tué la victime pour un pétard lancé.

«Nous avons interpellé quatre étrangers, suite à un meurtre dans la nuit» de samedi à dimanche, a indiqué une porte-parole de la police locale. Elle a refusé de préciser la nationalité de ces étrangers. Selon l'agence PAP, il s'agirait de ressortissants de Tunisie, du Maroc et d'Algérie, tous employés d'un bar kebab à Elk.

D'après les médias, ils avaient réagi de manière brutale à un pétard lancé dans la nuit en direction du bar par le jeune Polonais. L'homme aurait succombé à deux coups de couteau.

Vitres cassées et propos racistes

Quelques centaines d'habitants d'Elk, dont certains armés de pavés et de pétards, se sont réunis dimanche après-midi devant le bar Prince Kebab. Ils ont lancé des projectiles en direction du local, cassé les vitres et les équipements, et tenu des propos racistes.

Les manifestants ont attaqué ensuite la police qui est intervenue. «Nous avons interpellé 21 personnes, les plus agressives. Des renforts sont arrivés. La situation est en train de se calmer», a indiqué la porte-parole.

Le maire de la ville a lancé un appel «au calme et au respect de la victime du drame».