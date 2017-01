C'est une première historique pour toutes les personnes intersexuées des Etats-Unis.

Selon le journal britannique The Independant, Sara Kelly Keenan, une Américaine de 55 ans née avec des organes reproducteurs des deux sexes, a obtenu fin décembre le droit d'apposer la mention «sexe neutre» sur son état civil, dans l'Etat de New-York.

Elle était jusqu'alors légalement considérée comme une femme, à la demande de ses parents adoptifs.

«Il n'y a rien de honteux à cacher quand on est intersexué. J'ai voulu changer les choses pour que les enfants dans le futur n'aient pas la même expérience que moi», a-t-elle confié.

