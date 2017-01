Pierre-Alain Mannoni, chercheur à l'Université Sophia Antipolis de Nice (sud-est), avait été interpellé le 18 octobre à un péage d'autoroute proche de la frontière italienne avec, dans sa voiture, trois Erythréennes dont une mineure, qu'il conduisait à son domicile pour les héberger.

«Aujourd'hui en France, sachez-le, on a le droit d'héberger, on a le droit de nourrir, on a le droit de sauver des gens qui sont dans la détresse», s'est-il félicité en sortant du tribunal.

Lors du procès, fin novembre, le procureur avait réclamé «un sévère avertissement» et requis six mois de prison avec sursis contre cet homme de 45 ans, poursuivi pour aide au séjour et aide au transport d'étrangers en situation irrégulière.

«On peut porter secours, c'est un devoir, mais pas aider au séjour et à la circulation» d'étrangers en situation irrégulière, avait mis en garde le magistrat.

Vendredi, le tribunal de Nice en a jugé autrement: en convoyant ces trois jeunes migrantes, Pierre-Alain Mannoni a agi «pour préserver leur dignité», a expliqué la présidente.

Immunité de certains passeurs

Aider les migrants mais jusqu'où? La loi française a été assouplie par le gouvernement socialiste en 2012. Elle prévoit désormais l'immunité pour les passeurs qui ne sont pas rétribués et qui agissent si la vie des personnes recueillies est jugée en péril.

Mais le débat a ressurgi face à l'afflux en Europe de dizaines de milliers de réfugiés, inédit depuis la seconde guerre mondiale. Et la vague d'attentats qui a frappé la France depuis début 2015 a accru la méfiance.

A quatre mois de la présidentielle, les politiques - extrême droite en tête - se sont saisis de ce dossier sensible. Le gouvernement socialiste a notamment été critiqué pour avoir laissé s'étendre à Calais, dans le nord de la France, un immense bidonville insalubre peuplé de migrants du monde entier.

Les autorités ont fermé ce bidonville en octobre et réparti ses occupants dans toute la France, sans éteindre la polémique. L'immigration dans son ensemble reste un sujet majeur de la campagne électorale, avec des appels à réduire le droit du sol ou le regroupement familial.

La relaxe de M. Mannoni a ainsi été dénoncée par le président de droite de la région sud-est, Christian Estrosi: «Chaque fois que quelqu'un contrevient à la loi pour faciliter le passage de clandestins, c'est un mauvais message adressé à l'extérieur de nos frontières», a-t-il réagi, ajoutant que «certains djihadistes se sont fait passer pour des migrants pour rentrer sur le territoire national».

Un agriculteur poursuivi

Face aux manifestations parfois hostiles, aux centres d'accueil endommagés par des incendies, des mouvements citoyens d'aide aux migrants sont nés. Comme le collectif baptisé Roya Citoyenne, mis en place dans la vallée de la Roya, une des voies d'entrée vers la France des migrants venus d'Italie.

Comme Pierre-Alain Mannoni, de nombreux habitants de cette zone sont venus en aide aux migrants, souvent des Africains fuyant des pays en guerre ou des régimes dictatoriaux. L'un d'eux, Cédric Herrou, a comparu mercredi à Nice.

Huit mois de prison avec sursis ont été requis contre cet agriculteur de 37 ans, poursuivi pour avoir installé en octobre, sans autorisation, une cinquantaine d'Érythréens dans un centre de vacances désaffecté. Le jugement est attendu le 10 février.

«Ce jeu judiciaire d'intimidation est insupportable», a dénoncé l'association SOS racisme, qui déplore «la recrudescence malsaine des poursuites de citoyens français, bénévoles et solidaires, qui sont inquiétés pour être venus en aide à des migrants».

