Quinze civils dont quatre enfants ont été tués samedi par un raid aérien dans la province d'Idleb, dernier grand bastion des insurgés dans le nord-ouest de la Syrie, a rapporté l'Observatoire syrien des droits de l'Homme (OSDH).

Selon l'Observatoire, le raid sur le village de Urum al-Joz a vraisemblablement été mené par des avions de l'armée russe, qui soutient le gouvernement syrien dans la guerre qui a fait plus de 320'000 morts et jeté des millions de Syriens sur les routes en six ans. (afp/nxp)