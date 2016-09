Trois personnes ont été blessées, mercredi, lors d'une fusillade dans une école élémentaire de Townville en Caroline du sud. Le tireur, un adolescent, a été arrêté, a déclaré un membre du bureau du shérif sur la chaîne locale WYFF.

Deux enfants et une enseignante ont été touchés mais la gravité de leurs blessures n'était pas connue dans l'immédiat, a précisé ce policier.

«Un tireur a été arrêté, c'est un adolescent», a déclaré ce membre du bureau du shérif local, sans donner d'autre précision sur l'identité du tireur.

Cadavre dans une maison à proximité

Un corps a également été découvert dans une maison à quelques kilomètres de l'école élémentaire, et selon le bureau du shérif, il y aurait un lien avec la fusillade, a souligné la chaîne locale.

Les images en direct sur cette chaîne montraient un nombre important de policiers et de membres du bureau du shérif du comté d'Anderson, dans le sud-est des Etats-Unis, souvent lourdement armés, parfois casqués et vêtus d'un gilet para-balle.

Des bus scolaires, à bord desquels on pouvait aussi apercevoir des membres des forces de l'ordre, ont évacué les enfants pour les mener à une église proche de l'école, a précisé la chaîne.

Les fusillades dans les écoles aux Etats-Unis sont un phénomène relativement fréquent. La Caroline du Sud est l'un des Etats les plus permissifs en matière de détention d'armes à feu aux Etats-Unis.

MORE: 2 kids, 1 teacher injured in shooting at Townville elementary school, @WSPA7 reports https://t.co/2Nd8shsnSH pic.twitter.com/lRTz5hHiSL