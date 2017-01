Le président élu Donald Trump a demandé lundi à Robert Kennedy Junior, un écologiste qui doute de l'innocuité des vaccins et en lie certains à l'autisme, de présider une commission sur la sûreté de la vaccination.

Cet avocat, fils du sénateur Robert Kennedy et neveu de l'ancien président John F. Kennedy, a comme M. Trump émis de sérieux doutes sur l'innocuité des vaccins et suggéré que certains pouvaient provoquer l'autisme, ce qui a été démenti avec force et unanimement par les autorités médicales sur la base de nombreuses études.

«Il m'a demandé de présider une commission sur la sûreté des vaccins et leur intégrité scientifique», a rapporté M. Kennedy à des journalistes après un entretien téléphonique avec Donald Trump. «Je lui ai dit que j'acceptais», a-t-il ajouté.

«Intégrité scientifique»

La commission présidentielle a pour objectif «de s'assurer de l'intégrité scientifique dans le processus de fabrication des vaccins pour qu'ils soient efficaces et sûrs», a précisé M. Kennedy.

«Le président élu a des doutes quant aux politiques actuelles en matière de vaccins et se pose des questions à ce sujet», a-t-il ajouté.

«Son opinion n'a pas d'importance mais c'est la science qui compte et nous devons regarder la science et en débattre», a poursuivi M. Kennedy. Il a expliqué que M. Trump et lui-même étaient «très en faveur des vaccins» mais voulaient être certains qu'ils «soient aussi sûrs que possible».

M. Kennedy a publié un livre en 2014 dans lequel il décrit les dangers du mercure contenu dans le thimérosal, utilisé dans des vaccins pour éviter toute prolifération bactérienne et fongique.

Lien entre vaccins et autisme

Il a également activement participé à la promotion d'un film documentaire en 2015 liant l'autisme au thimérosal dans les vaccins et attaqué les responsables sanitaires qui rejettent ce lien.

«On donne le vaccin à des enfants et la nuit suivante ils ont une très forte fièvre (...) et trois mois après leur cerveau est détruit», a déclaré M. Kennedy cité par le Sacramento Bee, évoquant "un holocauste».

M. Trump a également suggéré à plusieurs reprises un lien entre les vaccins et le trouble du spectre de l'autisme.

Sur Twitter en 2014 il avait écrit que «de jeunes enfants en bonne santé vont chez le médecin, reçoivent des doses massives de multiples vaccins, ne se sentent pas bien et changent» pour devenir "autistes». «Il y a de nombreux cas comme cela», ajoutait-il.

Un rapport de l'Institut américain de médecine en 2014 qui portait sur huit vaccins donnés à des enfants et des adultes avait conclu «que ces vaccins étaient très sûrs sauf dans quelques très rares exceptions». (afp/nxp)