Le président américain Barack Obama et la chancelière allemande Angela Merkel ont fermement condamné jeudi les raids «barbares» menés par les armées russe et syrienne sur l'est d'Alep.



«Le président et la chancelière ont fortement condamné les raids aériens barbares des Russes et du régime syrien sur l'est d'Alep, une zone où habitent des centaines de milliers de civils, dont la moitié sont des enfants», a indiqué la Maison Blanche dans un communiqué.



Ils sont convenus que la Russie et le régime syrien «portent une responsabilité spéciale pour mettre un terme aux combats en Syrie et pour accorder un accès humanitaire de l'ONU aux zones assiégées et difficiles d'accès dans le pays».