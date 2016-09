Dans cette vidéo postée par le site vietnamien Thanh Niên News, on peut voir une équipe d'infirmières qui crient de peur et d'excitation dans les couloirs de l'hôpital Trung Vuong. La raison de cette animation? Le bâtiment est inondé et les femmes attrapent des anguilles qui leur chatouillent les pieds pour les mettre dans des sacs en platique.

Selon la météorologie régionale, il serait tombé 20 centimètres de pluie en deux heures lundi soir sur la plus grande ville vietnamienne, Ho Chi Minh City, qui souffre régulièrement d'inondations à cause d'un système d'égouts inadéquat. Un projet de nouveau système à 950 millions de francs est prévu dans les prochains mois.

(Le Matin)