Rayk Anders ne mâche pas ses mots. Ce célèbre youtubeur allemand a adressé une vidéo, filmée sur les lieux du drame, au tueur du Marché de Noël, à Berlin. Elle fait un carton sur les réseaux sociaux.

«A toi, le merdeux qui était derrière le volant... Cette ville a pris deux guerres mondiales dans les gencives, et tu penses que tu vas traumatiser les Berlinois?», lâche Anders qui tourne en ridicule le terroriste.

«Cette ville a connu l'enfer, et toi tu viens à Berlin avec ton putain de camion?», poursuit Rayk Anders qui ne manque pas de montrer l'église du Souvenir de Breitscheidplatz, bombardée durant la Seconde Guerre mondiale.

«Tu ne t'es pas attaqué à la bonne ville», assène Anders, toujours en s'adressant au conducteur du camion.

«Je vais t'expliquer ce qui va se passer, moi: on va soigner les blessés, enterrer les morts et on ne va oublier personne. Et puis, on va continuer», poursuit Anders

«Tu vois, le Marché de Noël a fermé pendant une journée. Un jour, c'est tout. Et ce n'était pas une question de peur. C'était juste une question de respect pour honorer les victimes, explique le youtubeur», à l'adresse du terroriste.

Il conclut: «Les Berlinois ne sont pas seulement résistants, ils t'emmerdent profondément. (...) Tu peux gâcher l'ambiance de Noël mais tu n'enlèveras jamais notre liberté.»

(Le Matin)