Un spécialiste hongrois de la protection des animaux, Krisztián Gyöngyi, a été tué par un rhinocéros noir dans le parc national de l'Akagera, dans l'Est du Rwanda, où l'espèce a été réintroduite en mai, a annoncé dans un communiqué transmis à l'AFP jeudi par l'ONG gérant ce parc.

We are heartbroken with this tragic news. A devastating loss for all who knew Kris and for rhino conservation https://t.co/LhYflTyFLE pic.twitter.com/3znZNh2rPk