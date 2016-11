Chaque année, dans les jardins de la Maison Blanche, c'est une tradition: le président en exercice doit accorder sa grâce à une dinde. C'est une cérémonie qui précède la fête de Thanksgiving, au cours de laquelle plus de 45 millions de dindes sont consommées à travers les Etats-Unis. Et Barack Obama s'est fait une joie de sacrifier à ce rituel pour la toute dernière fois.

Laquelle de la dinde «Tot »ou «Tater» allait-elle recevoir le pardon présidentiel? Selon la consultaton lancée par la Maison Blanche sur Twitter, c'est Tot qui a été préférée et désignée «dinde nationale de Thanksgiving».

Pour épargner le volatile, Obama était accompagné de ses neveux, et non pas de ses filles, qui ne goûteraient guère à cette cérémonie. «Malia et Sasha sont heureuses qu’il s’agisse de ma dernière grâce présidentielle de dinde. Ce que je ne leur ai pas encore dit, c’est que nous allons faire cela chaque année à partir de maintenant», a dit le président sortant devant une assistance hilare.

"We should...make sure everyone has something to eat on Thanksgiving—of course, except the turkeys, because they’re already stuffed" —@POTUS pic.twitter.com/rBPsdq7DxS — The White House (@WhiteHouse) 23 novembre 2016

Barack Obama s'est plié à la tradition de Thanksgiving en graciant une dinde dans les jardins de la Maison Blanche #AFP pic.twitter.com/HHj8KZFvAa — AFP USA (@AFPusa) 23 novembre 2016

Mais l'occasion était aussi trop belle pour lancer une pique au futur locataire de la Maison Blanche, rapporte le site RFI. Obama a ainsi assuré que les Américains avaient davantage de choses qui les rassemblaient que de choses qui les divisaient. Il a surtout appeler son peuple à lutter par la même occasion contre toutes les discriminations.

De son côté, le président élu a appelé les Américains à l'unité après la «longue et douloureuse campagne» électorale qui vient de s'achever, dans un message vidéo à la veille de la fête de Thanksgiving. «Je prie pour qu'en cette fête de Thanksgiving, nous commencions à apaiser nos divisions et que nous allions de l'avant comme un pays uni, fort d'un projet commun et d'une volonté véritablement commune», a déclaré Donald Trump. (nxp)