Le gouverneur de la Californie, Jerry Brown, a déclaré vendredi terminée la crise provoquée par une sécheresse record qui a accablé l'Etat de l'Ouest américain pendant plus de cinq ans. Il a prévenu que la prochaine sécheresse «pourrait ne pas être loin».

«Après des mesures d'économie d'eau sans précédent et d'abondantes chutes de pluie et neige, le gouverneur Brown a mis fin à l'état d'urgence sur la sécheresse dans la majeure partie de la Californie». Il a cependant laissé en place les mesures de déclarations de consommation et l'interdiction du gaspillage, selon un communiqué. L'état d'urgence sur l'eau reste en place dans certaines régions agricoles du centre de la Californie (Fresno, Kings, Tulare...) où des systèmes d'approvisionnement vont être maintenus «pour aider à faire face aux baisses du niveau des nappes phréatiques».

100 millions d'arbres ont péri

Ces dernières années, des milliers d'habitants de ces régions, particulièrement dans les communautés pauvres ou issues de minorités hispaniques, ont vu leurs puits asséchés et se sont retrouvés sans eau courante, devant s'appuyer entièrement sur des livraisons d'eau en bouteilles ou en citernes pour leur usage domestique et pour boire. Les fortes pluies hivernales n'ont pas reconstitué totalement ces nappes ni rempli les puits.

Le communiqué rappelle que la sécheresse qui s'est déroulée entre 2012 et 2016 «a réduit la production agricole dans certaines régions, tué environ 100 millions d'arbres, nui à la faune et perturbé l'approvisionnement en eau potable de beaucoup de communautés rurales», avec des conséquences négatives qui vont durer «pendant des années». (ats/nxp)