Le président élu des Etats-Unis Donald Trump a insufflé une dose de diversité dans son équipe en cours de formation.

Il a nommé mercredi Nikki Haley, jeune gouverneure d'origine indienne, au poste d'ambassadrice à l'ONU et une autre femme Betsy DeVos à l'Education.

Le magnat de l'immobilier devrait aussi annoncer dans les prochaines heures que son ancien rival de la primaire républicaine Ben Carson, un Noir, rejoint son administration. Il devrait recevoir le portefeuille du logement.

En nommant Nikki Haley, gouverneure républicaine de Caroline du Sud (sud-est), le nouveau président semble vouloir élargir sa base. Elle l'avait critiqué avec virulence et pris position lors de la primaire du parti républicain pour l'un de ses rivaux, Marco Rubio.

La future représentante des Etats-Unis à l'ONU, dont la nomination devra être approuvée par le Sénat, n'a pas d'expérience des questions internationales. Mais elle est «une négociatrice reconnue et nous avons l'intention de négocier plein d'accords», a assuré le président élu dans un communiqué diffusé par ses services.

Plus jeune gouverneure du pays

Nikki Haley, 44 ans, est issue d'une famille sikh. Elle est la plus jeune gouverneure du pays. Son nom avait aussi été cité comme possible secrétaire d'Etat.

«Notre pays doit faire face à d'énormes défis, au niveau intérieur et international, et je suis honorée que le président élu m'ait demandé de rejoindre son équipe et de servir le pays que nous aimons en tant que prochaine ambassadrice aux Nations unies», a réagi Mme Haley. Elle succédera à Samantha Power, ambassadrice américaine à l'ONU depuis 2013.

Donald Trump n'avait nommé jusqu'à présent dans son équipe que des hommes blancs d'un certain âge. La plupart d'entre eux sont des responsables très marqués à droite, adeptes d'une ligne dure sur des questions telles que l'immigration ou la lutte contre le fondamentalisme islamiste.

Aux Etats-Unis, l'ambassadeur à l'ONU est membre de l'administration et donc l'un des principaux collaborateurs du président. A l'ONU, où les Etats-Unis disposent d'un droit de veto en tant que membre permanent du Conseil de sécurité, elle devra suivre le développement des crises en Syrie et en Ukraine notamment, des dossiers sur lesquels Donald Trump a affirmé vouloir davantage de coopération avec la Russie.

Une milliardaire à l'éducation

Mercredi, M. Trump a aussi annoncé la nomination de Betsy DeVos à l'Education. «Sous sa direction nous allons réformer le système scolaire américain et supprimer la bureaucratie qui handicape nos enfants, afin que nous puissions offrir une éducation et un choix d'écoles de niveau mondial à toutes les familles», a déclaré le président élu.

Agée de 58 ans, cette femme d'affaires milliardaire et philanthrope est impliquée depuis des années dans les questions d'éducation.

Enfin, la nomination de Ben Carson au ministère du Logement devrait être annoncée «prochainement», a dit le neurochirurgien à la retraite sur sa page Facebook. «Après de sérieuses discussions avec l'équipe de transition Trump je pense pouvoir apporter une grosse contribution, notamment pour rendre nos centres villes attractifs pour tout le monde», a-t-il affirmé.

Ben Carson comme Betsy DeVos appartiennent à l'aile chrétienne traditionnaliste et conservatrice du parti républicain.

Donald Trump a quitté New York mardi après-midi pour aller passer le long week-end de la fête de Thanksgiving dans son golf de Mar-a-Lago, à Palm Beach (Floride). C'est dans cette luxueuse villégiature qu'il doit peaufiner la constitution de son équipe et pourvoir trois postes-clés: le secrétaire d'Etat (chef de la diplomatie), le secrétaire à la Défense et le secrétaire au Trésor. (ats/nxp)