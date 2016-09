C'est peut-être un mythe qui s'effondre. Le quotidien américain Chicago Tribune affirme avoir découvert la recette sur laquelle Kentucky Fried Chicken (KFC) a bâti son succès.

Pour ce faire, le journaliste Jay Jones s'est rendu à Corbin, dans le Kentucky, là-même où Harland David Sanders (le fondateur dont le faciès est devenu le logo de la chaîne) a vendu ses premiers poulets frits. Il y a rencontré un certain Joe Ledington, 67 ans, qui a passé l'intégralité de sa vie dans la région.

Ce dernier lui a montré une recette manuscrite en affirmant «ce sont les 11 herbes et épices qui sont censées être si secrètes», bien qu'il ne soit pas certain de l'authenticité du document.

