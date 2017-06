Les élections législatives françaises 2017 Plus de 47 millions de Français sont appelés à voter pour désigner leurs 577 députés, dimanche.

Les bureaux de vote ont ouvert à 08h00 dimanche en France métropolitaine pour le premier tour des élections législatives, un mois après l'élection du nouveau président centriste. Plus de 47 millions de Français sont appelés à voter pour désigner leurs 577 députés jusqu'à 20h00.

Comme pour la présidentielle, le scrutin est placé sous haute protection policière avec la mobilisation de 50'000 policiers et gendarmes, alors que la France est confrontée depuis 2015 à une vague d'attentats islamistes qui a fait 239 morts.

Pour être élu au premier tour, un candidat doit réunir la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de suffrages égal au quart des électeurs inscrits. Au deuxième tour, qui aura lieu dimanche prochain, seule la majorité relative est requise.

Seuls peuvent se maintenir au second tour les deux candidats arrivés en tête, ainsi que ceux qui ont obtenu les suffrages d'au moins 12,5% des électeurs inscrits. Cela peut donc donner lieu à des triangulaires.

Abstention décisive

Les sondages prédisent un net succès au parti présidentiel de la République en marche (REM). Mais l'abstention pourrait atteindre un niveau record sous la Ve République, ce qui introduit un élément d'incertitude. Elle est évaluée entre 40% et 51% dans les dernières enquêtes.

Les électeurs ultramarins d'Amérique, consultés dès samedi, se sont pour la plupart moins mobilisés qu'il y a cinq ans, à l'exception de l'archipel de Saint-Pierre et Miquelon (59% de participation), où la ministre des Outres-Mer Annick Girardin (Parti radical de gauche, PRG), a été mise en ballottage. En 2012, elle avait été élue dès le premier tour.

Le Pen a voté dans un des fiefs du FN

La présidente du Front national Marine Le Pen, candidate aux législatives dans la 11e circonscription du Pas-de-Calais, a voté dimanche vers 11 heures à Hénin-Beaumont. Elle était accompagnée par Steeve Briois, maire FN de cette ville située dans l'ex-bassin minier. Interrogée par des journalistes sur l'apparente faible participation dans ce bureau de vote, Mme Le Pen a estimé qu'«il y a une forme de lassitude, après une série de séquences électorales, les primaires et les présidentielles». Mais «il faut que les gens aillent voter, c'est important», a-t-elle ajouté à la sortie de l'école Rousseau avant de monter dans une voiture.

En 2012, Marine Le Pen avait échoué à quelques centaines de voix près à obtenir un siège à l'Assemblée nationale, battue par le candidat du Parti socialiste Philippe Kemel. Marine Le Pen avait obtenu plus de 41% des voix dans cette circonscription au premier tour de la présidentielle le 23 avril et plus de 58% au deuxième, dont 61% des voix à Hénin-Beaumont même.

Macron au Touquet

Le premier ministre Edouard Philippe a lui accompli son devoir électoral dans sa ville du Havre, via une machine électronique à voter. L'ancien président François Hollande a voté dans son fief corrézien de Tulle, tel un citoyen ordinaire. Et Emmanuel Macron doit glisser son bulletin dans une urne au Touquet (Pas-de-Calais) en fin de matinée. (ats/nxp)