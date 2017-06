Les Français ont commencé à voter dimanche pour le premier tour des élections législatives. Le nouveau président centriste Emmanuel Macron semble en passe d'obtenir une large majorité pour réaliser les réformes qu'il a promises.

Les bureaux de vote ont ouvert à 08h00. Plus de 47 millions d'électeurs sont appelés à voter pour désigner leurs 577 députés, jusqu'à 20h00. A la mi-journée, la participation atteignait 19,24%, en baisse par rapport à 2012 au même moment (21,06%). D'après plusieurs projections, Emmanuel Macron pourrait obtenir à l'issue du second tour le 18 juin près de 400 députés, bien au-delà du seuil de 289 sièges requis pour obtenir la majorité absolue.

Plus l'abstention sera forte, plus il sera difficile d'éviter de disputer un second tour dans une semaine: il faut réunir à la fois la moitié des suffrages exprimés et le soutien d'au moins 25% des inscrits pour échapper au ballottage.

«Vague ou raz-de-marée»

Le scrutin se tient une nouvelle fois sous haute protection policière, avec la mobilisation de 50'000 policiers et gendarmes, sur fond de menace terroriste élevée. «Vague ou raz-de-marée», s'interrogeait samedi le quotidien «Libération», pour lequel «les électeurs semblent prêts à donner les clés de l'Assemblée à Emmanuel Macron», tandis que «Le Parisien» évoquait «le grand chamboule-tout» et un bouleversement du paysage politique. Eliminés dès le premier tour de la présidentielle, les partis traditionnels de gauche et de droite qui se partagent le pouvoir en France depuis 60 ans craignent d'être balayés.

Prudence quand même

Les derniers sondages donnent au mouvement du président, La République en marche!, 30% des intentions de vote devant le parti de droite Les Républicains (20%) et le Front national (extrême droite, 18%), en difficulté après l'échec de sa dirigeante Marine Le Pen face à Emmanuel Macron au second tour de la présidentielle de mai.

La France insoumise, le mouvement du tribun de la gauche radicale Jean-Luc Mélenchon, obtiendrait 12,5%, loin devant le Parti socialiste de l'ancien président François Hollande (8%), plombé par une défaite historique au premier tour de la présidentielle.

Le Premier ministre Édouard Philippe, qui espère une solide majorité pour appuyer son gouvernement, est pourtant resté prudent jusqu'au dernier jour de campagne. «Ce n'est jamais acquis», a-t-il dit vendredi.

«Exploit»

Si Emmanuel Macron obtient la majorité absolue, «ce serait un exploit politique total. Cela signifierait, en tout cas pour quelque temps, la destruction des partis traditionnels», analyse Dominique Rousseau, professeur de droit constitutionnel. La volonté du nouveau président de briser les lignes politiques traditionnelles l'a déjà conduit à former un gouvernement mêlant personnalités de droite, de gauche et de la société civile.

Les législatives revêtent un enjeu crucial pour le nouveau chef d'Etat, qui a besoin d'une solide majorité pour asseoir sa politique de réformes sociales-libérales: moralisation d'une vie politique minée par les affaires, assouplissement du droit du travail - au risque de s'attirer les foudres des syndicats - ou encore réduction des déficits publics, pour se conformer aux règles européennes.

Renouvellement total

Quelque 7877 candidats, dont un peu plus de 42% sont des femmes, se disputent 577 sièges. Et le renouvellement de l'Assemblée est assuré avec près de 40% des députés sortants qui ne se représentent pas, après l'entrée en vigueur de la loi sur le non-cumul des mandats.

Les Français de l'étranger, qui ont voté par anticipation le week-end dernier, ont plébiscité les candidats de La République en Marche!, en mesure de l'emporter dans dix des onze circonscriptions en jeu.

Une situation inquiétante pour les quelque 350 députés qui se représentent dimanche, dont de nombreuses personnalités - anciens ministres, candidats à la présidentielle...-, qui risquent de faire les frais du «dégagisme» ambiant.

Le Pen a voté dans un des fiefs du FN

La présidente du Front national Marine Le Pen, candidate aux législatives dans la 11e circonscription du Pas-de-Calais, a voté dimanche vers 11 heures à Hénin-Beaumont. Elle était accompagnée par Steeve Briois, maire FN de cette ville située dans l'ex-bassin minier. Interrogée par des journalistes sur l'apparente faible participation dans ce bureau de vote, Mme Le Pen a estimé qu'«il y a une forme de lassitude, après une série de séquences électorales, les primaires et les présidentielles». Mais «il faut que les gens aillent voter, c'est important», a-t-elle ajouté à la sortie de l'école Rousseau avant de monter dans une voiture.

En 2012, Marine Le Pen avait échoué à quelques centaines de voix près à obtenir un siège à l'Assemblée nationale, battue par le candidat du Parti socialiste Philippe Kemel. Marine Le Pen avait obtenu plus de 41% des voix dans cette circonscription au premier tour de la présidentielle le 23 avril et plus de 58% au deuxième, dont 61% des voix à Hénin-Beaumont même.

Macron au Touquet

Le premier ministre Edouard Philippe a lui accompli son devoir électoral dans sa ville du Havre, via une machine électronique à voter. L'ancien président François Hollande a voté dans son fief corrézien de Tulle, tel un citoyen ordinaire.

Le président français Emmanuel Macron a voté dimanche à la mi-journée dans la station balnéaire du Touquet (Pas-de-Calais) pour le premier tour des élections législatives. Il était suivi par une foule de curieux.

Tout sourire, M. Macron était accompagné de son épouse Brigitte. Il a glissé son bulletin dans l'urne à la mairie, sans faire de déclaration, avant de saluer les membres du bureau de vote.

Après avoir serré les mains de nombreux badauds présents devant son domicile, fait des bises et accepté quelques photos, M. Macron avait parcouru en voiture les quelques centaines de mètres le séparant de la mairie. Là aussi, il a pris un petit bain de foule. Le chef de l'Etat était arrivé samedi depuis la Haute-Vienne en Falcon. Le couple présidentiel a une résidence secondaire au Touquet, dont le député-maire est Daniel Fasquelle (Les Républicains, droite), qui se représente cette année. Le président s'est brièvement entretenu avec lui en mairie.

Dans le Pas-de-Calais, Marine Le Pen était arrivée en tête au premier tour de la présidentielle le 23 avril dernier, avec 34,35% des voix, suivie de Jean-Luc Mélenchon (La France insoumise, 19,13%) et d'Emmanuel Macron (18,45%). Au second tour, la candidate du Front national avait également devancé M. Macron (52,06% contre 47,94%). (ats/nxp)