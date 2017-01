Une enquête pour assassinat avait été ouverte et un appel à témoins lancé après la découverte le jeudi 15 décembre 2016 du corps dénudé d'une jeune femme d'une vingtaine d'années dans le Jura, avait annoncé le mois passé le parquet de Lons-le-Saunier.

Le corps, entièrement dénudé, avait été découvert sous un amas de feuilles par des bûcherons, sur le territoire de la commune de Le Frasnois, près de la cascade du Hérisson. Alors que l'enquête piétine depuis un mois, les autorités ont décidé mercredi de diffuser le portrait-robot de la victime afin de pouvoir l'identifier.

Cette jeune femme, âgée de 20 à 30 ans, était «totalement méconnaissable car elle avait reçu manifestement des coups très importants au visage, au point qu'elle n'avait plus de dents. Elle avait reçu également plusieurs coups de couteau au niveau du flanc gauche et des cervicales», avait expliqué à l'AFP le procureur de Lons-le-Saunier, Jean-Luc Lennon. Une enquête avait été ouverte pour assassinat et confiée à la section de recherche de Besançon et la brigade de recherche de Lons-Le-Saunier.

«Il n'y a aucune trace de sang sur place, ce qui laisse penser que le corps a été transporté sur les lieux», avait précisé M. Lennon. La victime mesure 1m66, pèse 50 kg et a des cheveux roux bouclés, apparemment teints, qui descendent en dessous des épaules. Un numéro vert avait été mis en place 0 800 00 47 12 et un appel à témoins lancé. (AFP/nxp)