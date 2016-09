Les corps des victimes ont été retrouvés en début de matinée dans le village de Yema, dans la province du Yunnan. Les victimes, des hommes et des femmes, étaient répartis dans six habitations, selon l'agence de presse Chine nouvelle.

La police a ensuite interpellé dans l'après-midi un suspect originaire du même village dans la ville de Kunming, la capitale provinciale, distante d'environ 200 km des lieux du crime, selon la police provinciale, qui n'a pas précisé le mobile des meurtres ni l'arme utilisée. Le suspect est né en 1989, selon la même source.

Selon une liste des victimes diffusées sur internet, 11 hommes et 8 femmes ont trouvé la mort à Yema. La plus jeune était âgée de 3 ans et la plus âgée de 72 ans.

Selon la police, le massacre ne relève pas d'un acte de terrorisme.

