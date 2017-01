Une mutinerie dans une prison de Manaus, dans le nord du Brésil, a fait 59 morts dans la nuit de dimanche à lundi, a annoncé le responsable de l'administration pénitentiaire locale.

Les autorités ont révisé à la baisse un premier bilan de 60 morts donné par le secrétaire à l'Administration pénitentiaire de l'Etat d'Amazonie, Pedro Florencio.

La mutinerie, pendant laquelle 12 surveillants ont été pris en otage, a duré 15 heures entre dimanche après-midi et lundi matin dans le complexe pénitentiaire Anisio Jobim (Compaj), situé en périphérie de Manaus.

«Il s'agit du plus grand massacre commis dans une prison en Amazonie», a souligné le secrétaire de l'Etat d'Amazonie à la Sécurité publique Sergio Fontes lors d'une conférence de presse, précisant qu'«un grand nombre de détenus ont été décapités».

«Les prisonniers ont été tués par d'autres détenus, lors d'affrontements d'une extrême violence qui ont duré plus de quinze heures», a-t-il ajouté.

