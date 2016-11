Les cinq jeunes gens ont été interpellés par les gendarmes mardi matin non loin de Lyon, à Charvieu-Chavagneux, où se seraient produits les faits, et dans la commune voisine de Chavanoz, dans le cadre d'une enquête pour «agression sexuelle, violences en réunion et viol», a-t-on appris mercredi auprès du parquet de Vienne, confirmant une information du «Dauphiné Libéré». Leur garde à vue a été prolongée jusqu'à jeudi matin, a ajouté le procureur Jérôme Bourrier qui «envisage de se dessaisir jeudi matin pour le pôle criminel» de Grenoble.

Selon le quotidien, les gendarmes seraient intervenus à deux reprises dans l'appartement de la victime lors de cette nuit du 31 octobre au 1er novembre. Une première fois pour constater que la trentenaire aurait réussi à mettre dehors cinq garçons du quartier venus chez elle. Puis, alertés de nouveaux par les voisins, pour la retrouver gisant dans sa baignoire, ensanglantée et aspergée de détergents.

Lors de l'enquête, elle aurait confiée avoir été violée à plusieurs reprises avant de faire un malaise. Ce qui aurait fait paniquer ses agresseurs qui auraient alors tenté d'effacer leurs empreintes à l'aide de ces produits.

(afp/nxp)