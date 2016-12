L'archevêque a annoncé dimanche dans la presse qu'un procès interne à l'Eglise sera intenté contre l'un des religieux soupçonné de pédophilie.

L'affaire de ce prêtre lyonnais soupçonné d'avoir abusé de plus de 60 jeunes scouts a valu au cardinal Barbarin d'être visé par des plaintes pour non dénonciation. Elles ont été classées début août.

«C'est vrai que mon réveil a été tardif. Si j'avais été en relation directe plus tôt avec des victimes et que j'avais vu la gravité des dégâts, je me serais dit: 'Il faut agir immédiatement'», a indiqué dimanche Philippe Barbarin dans le journal Le Parisien.

«Pour ces personnes détruites intérieurement, c'est une révolte monstre que cet homme qui leur a fait tant de mal ait pu continuer à être prêtre», ajoute-t-il dans la presse.

Jugement canonique

Le cardinal souligne qu'un procès canonique sera intenté contre le père parallèlement à la procédure judiciaire déjà en cours. Il précise avoir demandé au pape s'il pouvait pour ce cas gravissime lever la prescription. «Il a accepté il y a quelques semaines, donc on va pouvoir enfin rendre un jugement canonique», a-t-il dit.

Cette procédure interne à l'Eglise pourrait conduire au renvoi de l'état clérical du père.

Selon Philippe Barbarin, les victimes «en veulent moins à ce prêtre qu'elles considèrent comme un grand malade qu'à l'Eglise parce qu'elle n'a pas bien réagi». (ats/nxp)