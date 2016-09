Le conducteur du train, qui a foncé jeudi dans la gare de Hoboken et fait un mort et 108 blessés, a été «grièvement blessé et collabore à l'enquête» pour déterminer les causes de l'accident, a indiqué le gouverneur du New Jersey.

Un train a foncé jeudi matin sans pouvoir s'arrêter dans la gare d'Hoboken (New Jersey) dans la banlieue de New York, à une heure de pointe. L'accident a fait au moins un mort et des dizaines de blessés, selon un bilan encore provisoire.

Eyewitness video shows aftermath of train crash in Hoboken, NJ where dozens of people were injured. https://t.co/0wJvX5ukjd pic.twitter.com/64yl5aNljJ — ABC News (@ABC) 29 septembre 2016

Selon Michael Larson, un employé de la compagnie qui gère le réseau, interrogé par CNN, le train au lieu de s'arrêter en gare vers 9h (15h en Suisse) a foncé sur les butoirs qui se trouvent en fin de ligne dans la gare. La violence du choc l'a soulevé et a provoqué un effondrement de la verrière située au-dessus des rails.

Un précédent bilan avait fait état d'au moins trois morts. Mais le gouverneur du New Jersey, Chris Christie, a confirmé uniquement «un mort à ce stade».

Plusieurs médias avaient aussi fait état d'une centaine de blessés. Les responsables des deux hôpitaux où ont été transportées les victimes ont, eux, évoqué un bilan total proche des 75 blessés. Une dizaine d'entre eux sont dans un état grave, même si leur vie n'est plus en danger.

Aucune cause n'a été immédiatement avancée pour l'accident et la piste d'un attentat ne semblait pas sérieusement envisagée. Une enquête a été ouverte par les autorités, qui associe des experts de l'autorité nationale pour la sécurité ferroviaire, le National Transportation Safety Board.

More than 100 people are reportedly injured following the Hoboken #NJTransit crash: https://t.co/DhxTHtQKE6 https://t.co/Q3DccnTX7i — CNN Newsroom (@CNNnewsroom) 29 septembre 2016

Plafond effondré

Plusieurs témoins ont indiqué que le train n'avait pas ralenti en entrant dans la gare. «Nous n'avons jamais ralenti», a raconté un passager du train, Jim Finan, interrogé sur la télévision Fox news. «On a enfoncé le butoir de plein fouet. Après il y a eu de la panique, des gens ont essayé de briser les vitres».

Il a confirmé que le train était bondé: «tous ceux qui voyageaient debout se sont envolés» sous le choc, a-t-il indiqué.

L'un des agents a expliqué que «le plafond (de la gare) s'était effondré au-dessus de lui». Il a encore indiqué que certaines personnes qui se trouvaient sur le quai au moment de l'arrivée du train ont été happées sur son passage.

Trains suspendus

«Quand je suis arrivé sur les lieux, j'ai vu des gens partir en courant, des gens blessés, certains gravement. Il y a clairement beaucoup de dégâts. Une partie du toit (de la gare) s'est effondrée», a aussi raconté Pancho Bernasconi, directeur de l'agence de photo Getty, qui se trouvait dans la gare.

Les images qui circulaient sur les réseaux sociaux montraient une scène de chaos, de confusion, avec un train éventré. Un responsable de l'hôpital local a cependant assuré que plus personne n'était coincé dans le train.

Tous les trains passant par la gare de Hoboken, où police et pompiers étaient massivement déployés, ont été suspendus, ont annoncé les services de secours.

La navette à Hoboken

Hoboken se situe juste en face de Manhattan, de l'autre côté de la rivière Hudson, et beaucoup de gens font la navette tous les jours par les transports en commun. Tous les trains passant par la gare ont été temporairement suspendus, ont annoncé les services de secours.

Les accidents de train ne sont pas rares aux Etats-Unis où le manque d'investissements dans le réseau ferroviaire est souvent dénoncé.

Le dernier gros accident remonte à mai 2015, lorsqu'un train Washington-New York de la compagnie Amtrak avait déraillé à Philadelphie, faisant 8 morts et 200 blessés.

En décembre 2013, à New York, un train de banlieue roulant trop vite avait raté un virage à son arrivée dans le Bronx, faisant 4 morts et 67 blessés. (afp/nxp)