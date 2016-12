Le gérant d'un bar-tabac de Poitiers et deux de ses clients ont réussi jeudi à maîtriser un voleur qui avait fait irruption dans l'établissement armé d'un pistolet, le ligotant avec du scotch pour le livrer à la police, a-t-on appris de sources concordantes.

Le voleur, âgé de 20 ans et «dont on ne voyait que les yeux», était entré jeudi vers 8h30 dans le bar en brandissant à deux mains un pistolet de gros calibre, a raconté à un correspondant de l'AFP le gérant, Guy Delaunay. «Il s'est rué vers moi, sans rien dire ni demander. (...) Il a voulu me frapper avec son arme et là, je lui suis rentré dedans».

Le buraliste raconte comment il a ficelé son braqueur avec du gros scotch #Poitiers pic.twitter.com/OQAHsl7g4c — faitsdivers86 (@NRCP_POITIERS) 22 décembre 2016

Les deux hommes sont tombés au sol durant l'empoignade, laissant le temps à deux des clients présents de maîtriser le braqueur. «En attendant que la police arrive, on lui a saucissonné les jambes avec du scotch», a indiqué Guy Delaunay.

Le voleur a été placé en garde à vue. L'arme qu'il portait était en réalité une réplique de pistolet de calibre 11.43, a-t-on précisé de source policière. (afp/nxp)