Un double attentat contre des bureaux annexes au Parlement afghan à Kaboul a été perpétré mardi, à l'heure de la sortie des bureaux, par un kamikaze à pied et une voiture piégée. On déplore des dizaines de victimes.

Au moins «30 tués et 80 blessés», selon un porte-parole du ministère de la Santé, ont été acheminés dans les hôpitaux environ une heure et demi après la double attaque. «Ce bilan est susceptible de s'alourdir car certains blessés sont dans un état critique» a-t-il ajouté, alors que les ambulances et des véhicules de pompiers continuaient de s'activer sur le site.

Une source des services de sécurité a également signalé que «quatre policiers», pour la plupart membres des services de renseignements afghans (NDS), se trouvaient au nombre des morts. Ce bilan aussi pourrait augmenter «car ils ont été fauchés par la seconde explosion», celle perpétrée à la voiture piégée.

Les talibans ont rapidement revendiqué cette opération dans un message posté sur le réseau Twitter. Ils ont assuré que leur kamikaze avait «visé un minibus transportant des employés du NDS, faisant 30 morts» et la voiture piégée, «des hommes de la force de réaction rapide» accourus sur les lieux.

Selon le porte-parole des insurgés, les victimes «sont toutes des agents de renseignements».

Charge déclenchée au milieu de la foule

L'annexe du Parlement abrite différentes commissions techniques, comme la commission financière ainsi que les bureaux de certains parlementaires. Selon le porte-parole du ministère de l'Intérieur, Sediq Sediqqi, «la première explosion s'est produite devant un minibus» qui attendait les employés: elle était le fait d'un kamikaze à pied.

«Nous cherchons à vérifier l'identité des victimes», a-t-il dit à l'AFP sans pouvoir indiquer si des députés se trouvaient parmi elles.

Un garde de sécurité du Parlement, joint par l'AFP, a rapporté que «le kamikaze s'est approché à pied des employés qui quittaient leur bureau et a déclenché sa charge au beau milieu de la foule», tuant et blessant «de nombreuses personnes».

Peu après, a-t-il poursuivi, il a «remarqué une voiture suspecte garée de l'autre côté de la rue» face au Parlement. «Le temps que je crie aux passants de s'écarter, elle a explosé, me rejetant en arrière.»

«Beaucoup de gens ont été également tués et blessés dans cette seconde explosion», a-t-il raconté. Lui-même a été touché «à la main, au pied et au cou». Il s'agissait d'un gros véhicule 4x4 garé à proximité et totalement soufflé, a constaté un photographe de l'AFP.

Au moins 7 morts dans le sud du pays

Un autre attentat-suicide a par ailleurs fait au moins sept morts parmi des responsables locaux et tribaux réunis dans la capitale provinciale du Helmand, Lashkar Gah, dans le sud du pays, selon le chef de la police Aqa Noor Kintoz.

Les forces de sécurité ont également désamorcé une voiture piégée à l'extérieur de la réunion. L'opération n'a pas été revendiquée mais les responsables locaux ont accusé les talibans.

Plusieurs précédentes attaques

Les annexes du Parlement visées mardi se trouvent juste en face de l'Université américaine de Kaboul, durement frappée en septembre dernier par une «attaque complexe», à savoir une explosion qui avait ouvert la voie à un commando armé. Au moins 16 personnes, pour la plupart des étudiants, avaient été tués et de très nombreux autres avait été blessées.

Le Parlement afghan, qui abrite les deux chambres, est situé sur la grande route de Darulaman qui conduit également à l'ancien Palais royal, très fréquentée en fin de journée, l'heure de sortie des administrations.

Il avait déjà été la cible d'une attaque, là aussi de type complexe, revendiquée par les talibans en juin 2015: après l'explosion d'une voiture piégée plusieurs combattants avaient pénétré à l'intérieur du bâtiment munis de fusils d'assaut et de lance-roquettes (RPG). Deux civils avaient été tués ainsi que sept talibans. (ats/nxp)