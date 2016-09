Un candidat indépendant à l'élection présidentielle américaine, Gary Johnson, a été incapable de nommer le moindre dirigeant étranger, après avoir semblé, il y a trois semaines, ne pas connaître la ville d'Alep en Syrie.

Le libertarien Gary Johnson est resté sans voix pendant près d'une longue minute sur la chaîne de télévision MSNBC mercredi soir quand un journaliste lui a demandé de citer les dirigeants étrangers qu'il préférait.

Gary Johnson had an "Aleppo moment" after @hardballchris asks who his favorite foreign leader is #JohnsonTownhall https://t.co/nRazpPL0q0