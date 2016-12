Alcool Affaire Amaudruz: Guy Parmelin était aussi au Concours hippique Contrôlée ivre au volant, la conseillère nationale a appelé à la rescousse son ministre UDC. À sa décharge, ils avaient passé une partie de la soirée ensemble.

C’est l’affaire de la semaine. Céline Amaudruz a été interpellée par la police début décembre. Elle était ivre au volant de sa voiture. Selon Le Temps, son taux d’alcool était de près de 2‰. Ces derniers jours, les révélations se sont succédé. La conseillère nationale UDC genevoise a, par exemple, pris la voiture alors qu’un chauffeur de taxi et une amie le lui déconseillaient fortement. Selon la Tribune de Genève, c’est d’ailleurs le chauffeur de taxi qui aurait alerté la police. La suite de l’histoire est connue: une patrouille repère le véhicule de l’élue. La police lui ordonne une première fois de s’arrêter. Interpellée au centre-ville, elle crie au complot, au piège.

L’un des détails qui a le plus surpris, c’est le nombre de coups de téléphone que l’élue UDC a passés après son interpellation. Au procureur général du canton de Genève, Olivier Jornot, juste après le contrôle de police. À son avocat, le conseiller national Christian Lüscher (PLR/GE) et même au conseiller fédéral Guy Parmelin alors qu’elle est au poste de police de la Servette et qu’elle découvre son taux d’alcool: 1,92‰.

À la décharge de Céline Amaudruz, si elle pense au ministre UDC à ce moment-là, c’est peut-être qu’elle était avec lui quelques heures plus tôt. Le patron de la Défense a en effet passé la soirée du 9 décembre au Concours hippique international de Genève. Pas étonnant que l’élue UDC y soit aussi: passionnée d’hippisme, elle est cavalière depuis l’enfance. Les deux poids lourds de l’UDC romande ont partagé ce soir-là un repas avec d’autres personnes à la Terrasse des Hospitalités, l’espace VIP qui surplombe la piste.

Pour en savoir plus, consultez le nouveau site du Matin Dimanche, www.lematindimanche.ch, sur votre ordinateur personnel, votre tablette ou votre smartphone. L’application Le Matin Dimanche est toujours disponible sur iPad. (Le Matin)