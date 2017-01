Automobile En six ans, les collisions dans les parkings ont explosé de 75% Le parcage est devenu le cauchemar des assurances et des conducteurs. En cause: des places trop petites pour des voitures plus grosses qui bipent en vain à tout-va.

Signaler une erreur Vous voulez communiquer un renseignement ou vous avez repéré une erreur? Orthographe Ponctuation Grammaire Erreur factuelle Technique Votre adresse email* Description de l'erreur* Veuillez SVP entrez une adresse e-mail valide