An neuf Et si nous prenions au sérieux nos «bonnes résolutions» du 1er janvier? Les philosophes grecs pratiquaient déjà l’examen de conscience. Les «bonnes résolutions» peuvent être un moyen de progresser dans nos vies, à condition d’anticiper les défaillances de notre volonté.

Et hop, une nouvelle année, une nouvelle peau. Moins encombrée, plus altruiste, moins stressée, plus mince, moins jugeante, plus sportive. Au 1er janvier, beaucoup d’entre nous éprouvent le besoin de prendre des bonnes résolutions pour pouvoir progresser, entrer dans un nouveau cycle. Sur Internet, les sites abordant cette coutume sont légion. Sur l’un d’entre eux, on peut même cocher une liste de décisions sur un contrat qui nous sera renvoyé une année après, histoire de vérifier qu’il a été tenu. Parmi les résolutions proposées, «maigrir de plusieurs kilos», «boire un peu moins de bière» ou «rire aux blagues de mon mari». Vague, loufoque, futile. Tout ce qu’il ne faut pas faire, même si la seconde fait partie des trois résolutions prises le plus fréquemment, selon une étude française. Et si cette coutume était moins anecdotique et risible qu’il n’y paraît?

