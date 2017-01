Affichage Genève se découvre une âme d’artiste Des dizaines de dessins ornent les panneaux publicitaires laissés vierges par un imbroglio administratif. Ils ont créé un fantastique élan de culture en ville.

Qui l’eût cru? Il a suffi de quelques panneaux blancs en Ville de Genève – résultat d’un changement d’exploitation des affiches – pour éponger une extraordinaire soif de culture urbaine. Marre des publicités? Marre du commercial à-tout-va? Spontanément, des citoyens ont pris leurs feutres cette semaine et ont vêtu la ville de nouveaux atours.

Messages engagés, œuvres artistiques signées, graffitis ou gribouillages (tout n’est pas de qualité): le résultat est aussi multiple que personnel. L’initiative suscite curiosité et engouement, Facebook vit au rythme des dernières découvertes. Les gens se parlent et appréhendent de nouveaux univers. Certains râlent aussi. L’élan est si inattendu que le politique s’en est emparé. Il demande que cette expérience soit reconduite une fois par an. Une pétition en ligne a déjà recueilli plus de mille paraphes.

