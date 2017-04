Piège Ils voulaient s’amuser à Varsovie mais ont fini drogués et plumés Trois jeunes, dont deux Romands, pensaient faire la fête en Pologne, mais ils ont été abusés et on leur a volé 5500 francs. Ils témoignent pour éviter que d’autres étudiants ne vivent pareille mésaventure.

«Je suis bien dégoûté», confie Alain*, 23 ans. Cet étudiant souhaitait partir quelques jours à l’étranger avec deux copains pour s’amuser. «Dans une ville sympa et pas chère», précise-t-il. Comment dire… C’est raté. Il y a deux semaines, le Neuchâtelois et ses potes ont été plumés après avoir été drogués dans un club de Varsovie et ils ont surtout fait connaissance avec le poste de police et un hôpital de la ville. Eux qui espéraient dépenser 300 francs en tout se sont fait piquer 5500 francs suisses.

S’ils tiennent à partager leur mésaventure, c’est qu’ils savent que les jeunes sont toujours plus nombreux à s’envoler pour faire la fête. Et Varsovie est prisée. Natalia, employée à l’Office du tourisme de cette ville polonaise, le confirme: «Je travaille ici depuis trois ans et les étudiants débarquent en masse parce que la vie n’est pas chère», explique-t-elle au téléphone. Une autre raison les pousse à témoigner: ils ont appris par la Protection consulaire du Département fédéral des affaires étrangères que d’autres Suisses sont tombés dans le même traquenard dans plusieurs villes.

Ils croisent une rabatteuse

Qu’est-il arrivé à Alain, Mohamed* (les deux à l’EPFL) et Aziz*, étudiant en médecine en Roumanie? Ils atterrissent à Varsovie le jeudi 23 mars, en soirée. Ils doivent y rester jusqu’au dimanche. Après un crochet à l’hôtel, ils sortent manger et boire un premier verre. Ils se dirigent ensuite vers une boîte de nuit dont on leur a parlé mais ils trouvent porte close. Ils ne le savent pas encore, mais les cinq heures qui vont suivre seront pourries. «On a un peu marché avant de croiser une rabatteuse», explique Mohamed. Elle veut les convaincre de découvrir l’Exotic Club, une boîte de strip-tease. Une heure plus tard, ils pénètrent dans l’établissement.

* Prénoms d'emprunt

