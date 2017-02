Comestibles Ils vous dégoûtent? Les insectes bientôt dans nos assiettes Grillons, criquets et vers de farine pourront bientôt être commercialisés comme denrées alimentaires. Diététiques et écologiques, ces nouvelles sources de protéines ont-elles réellement une chance d’intégrer notre régime alimentaire?

Il paraît que leur parfum évoque la noisette, et même le poulet rôti. Mieux vaut s’habituer à l’analogie culinaire, même s’il s’agit de grillons, de vers de farine et de criquets. En vertu d’une révision de la loi, ces trois espèces d’insectes pourront, dès le mois de mai, être commercialisées comme denrées alimentaires. Coop a d’ores et déjà annoncé la mise en vente, ce printemps, de boulettes de viande et de burgers à base d’insectes. Migros examine la question, de même que SV Group, spécialisé dans les restaurants d’entreprise et scolaires.

Le monde de l’alimentation fourmille d’idées. Et malgré des conditions d’élevage très strictes en termes d’hygiène et de sécurité, plusieurs producteurs d’insectes comestibles sont dans les starting-blocks.

Une brèche s’est ouverte, mais le consommateur s’y engouffrera-t-il? Chez Coop, on se veut optimiste. «Nous sommes convaincus qu’en Suisse, nombreux sont ceux qui sont prêts à découvrir de nouveaux goûts et des alternatives à la viande», assure la porte-parole Andrea Bergmann. Il faut bien l’admettre, ces bébêtes constituent de petites bombes protéinées, faciles à produire. Dans le monde, deux milliards d’êtres humains en consomment, essentiellement en Afrique, en Asie et en Amérique latine.

