Succès Karine Le Marchand, plus rien ne lui résiste, pas même les politiques Elle a fait sensation en faisant passer les féroces candidats à la présidentielle pour de doux agneaux. Désormais, plus rien ne semble pouvoir barrer la route à l’animatrice préférée des Français.

Depuis mercredi passé, les candidats de la nouvelle saison de «L’amour est dans le pré», dont Karine Le Marchand tient fermement les rênes depuis sept ans, commencent à se dévoiler sur la page Facebook de l’émission. M6 nous donne d’ailleurs déjà rendez-vous le 2 janvier pour découvrir les portraits de ces agriculteurs en quête d’amour. On risque de regarder cette 12e saison d’un œil neuf. Car son animatrice a pris du galon cet automne. Et pas qu’un peu. En octobre et novembre derniers, elle avait fait sensation avec «Une ambition intime» – sa première émission en tant que productrice –, osant faire un show politique sans parler de politique. Un coup d’essai transformé en coup de maître puisque deux numéros à peine avaient suffi à le rendre culte, rassemblant 3,1 millions de téléspectateurs pour le premier et 2,7 millions pour le second.

Dans un décor cosy, sous un éclairage tamisé, Karine Le Marchand avait joué les confidentes des candidats à la primaire de droite avec autant de décontraction qu’avec ses agriculteurs: assise sur un canapé moelleux, les jambes repliées sous elle, toute pimpante et dévorant ses invités de ses grands yeux de biche. Très loin donc des plateaux habituels des émissions politiques.

