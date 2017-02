Football La choucroute des records Pour son grand raout annuel, qui dépasse le cadre des frontières cantonales, le FC Sion a une nouvelle fois fait salle comble. 7700 personnes s’y sont précipitées.

Toujours plus de participants. Et toujours plus gargantuesque. Voici longtemps déjà que la gigantesque nouba du FC Sion représente bien davantage qu’un repas de gala – où l’on se précipite autant pour voir qu’espérer y être vu. Au fil des années, c’est devenu un incontournable must, un rituel de l’agenda valaisan au même titre que la finale des combats de reines, le rendez-vous événementiel où se côtoie people, politiciens et populace dans un joyeux melting-pot.

On y accourt de partout, bien au-delà des frontières cantonales pour engloutir des tonnes de choucroute, fût-elle royale. Parmi les 7700 personnes rassemblées hier soir au CERM, record de fréquentation à nouveau battu, 25% provenaient des seuls cantons de Vaud et Fribourg. Prix de la soirée: de 190 à 490 francs pour les 600 places VIP, le premier secteur à afficher sold out bien avant Noël. Les derniers billets ont été attribués par tirage au sort en fonction de la liste d’attente - près de 1000 noms y figuraient.

