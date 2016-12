Retrogaming La réédition de vieilles consoles de jeux remet les quadras aux manettes Vendues à environ 60 francs, ces machines rencontrent un grand succès auprès des nostalgiques qui veulent retrouver le «Mario» ou le «Sonic» de leur enfance.

De gros pixels, 52 couleurs, un thème musical répétitif en 8 bits, des personnages qui ne se déplacent que dans deux dimensions et meurent à la première erreur: qu’est-ce qui poussent des joueurs, à l’heure des casques de réalité virtuelle et des contenus hyperréalistes, à se précipiter sur les rééditions de consoles vendues il y a plus de trente ans?

«C’est la seule console que j’aie jamais eue. Ça me fait vraiment plaisir de rejouer à «Super Mario», à «Kid Icarus» ou à «Zelda». J’ai l’impression de redevenir un gosse», se justifie Pascal, la quarantaine, banquier qui n’a pas d’intérêt particulier pour les jeux vidéo. Il fait pourtant partie des rares privilégiés de Suisse à avoir réussi à mettre la main sur la console Nintendo Classic Mini. La machine est une réédition de la Nintendo Entertainment System (NES), sortie en Europe en 1987. La coque grise est similaire, quoique plus petite, les manettes rectangulaires identiques; seul le clapet qui s’ouvrait pour accueillir les cartouches manque puisque le modèle mini est livré avec 30 jeux préinstallés. Sa rivale de l’époque, la Sega Megadrive, a aussi son miniclone, de même que l’Atari 2600, ainsi que les moins connues ColecoVision et Intellivision. On doit ces quatre rééditions à l’entreprise AtGames, qui en a racheté les droits d’exploitation.

